Federico Faggin | la Silicon Valley c’est moi

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il guru dellasembra più un commendatore che uno startupper. Il guru dellanon è uno di questi ragazzini brufolosi che hanno fatto i fantastilioni negli ultimi dieci anni bensì un tranquillo signore vicentino: si chiama, è del 1941, e ha inventato un pai

giuseppearidon : RT @ilfoglio_it: Federico Faggin, un italiano in America: il genio ribelle che ha inventato microchip e touchpad intervistato da @michimas… - ilfoglio_it : Federico Faggin, un italiano in America: il genio ribelle che ha inventato microchip e touchpad intervistato da… - michimas : RT @ilfoglio_it: Un italiano in America: il genio ribelle che ha inventato microchip e touchpad. Incontro con Federico Faggin - @michimas o… -