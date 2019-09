US Open 2019 | il gioco e la forza mentale di Bianca Andreescu piegano Serena Williams

US Open 2019 : Rafael Nadal cerca il diciannovesimo Slam - Daniil Medvedev il coronamento di una grande estate : La storia contro la novità, la ventisettesima finale Slam di Rafael Nadal contro la prima volta di un russo in finale a New York: questo racconta l’ultimo atto degli US Open, con Daniil Medvedev che si affaccia al tentativo di fare la storia dopo un’estate di un livello analogo a quelle dei big degli ultimi 15 anni in numerose occasioni. Con la finale di oggi, Nadal va a caccia del 19° successo in uno dei quattro tornei maggiori, il ...

VIDEO US Open 2019 - finale femminile Andreescu-Serena Williams - highlights e sintesi della partita. Trionfo della canadese in due set : Pareva finita sul 6-3 5-1, sembrava di nuovo in equilibrio sul 6-3 5-5, si è definitivamente conclusa sul 6-3 7-5. La finale femminile degli US Open ha confermato la maledizione del 24° Slam di Serena Williams, che non arriva mai, lanciando ulteriormente verso l’alto le quotazioni di Bianca Andreescu. La canadese, con un match interpretato benissimo e in cui ha saputo reagire a un momento di estrema difficoltà, si è presa il terzo torneo ...

Nadal-Medvedev - Finale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Rafael Nadal e Daniil Medvedev scenderanno in campo a partire dalle 22.00 italiane per giocarsi la Finale dello US Open 2019 di tennis, ultimo Major dell’anno. A Flushing Meadows andrà in scena un incontro che sulla carta dovrebbe essere favorevole allo spagnolo, n.2 del mondo. L’iberico, impostosi in semiFinale contro un bravo Matteo Berrettini, ha espresso fino ad ora un tennis solidissimo e continuo, marchio di fabbrica di casa ...

US Open 2019 : la prima di Bianca Andreescu - il titolo a New York è suo. Continua la maledizione per Serena Williams : Signore e signori, semplicemente Bianca Andreescu. A Flushing Meadows, quest’oggi, potrebbe esserci stato il passaggio di consegne tra la 19enne canadese e la 23 volte vincitrice di Slam Serena Williams. Ebbene, ha vinto con merito la nordamericana classe 2000, aggiudicandosi il suo primo Major al suo primo US Open. Alla sua quarta presenza Slam, come Monica Seles nel 1990 al Roland Garros, conquista il titolo battendo Serena con il ...

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-5 - pazzesca rimonta dell’americana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace di Andreescu. 30-15 Prima vincente della canadese. 15-15 Doppio fallo di Andreescu. 5-5 LA rimonta E’ COMPLETATA! Il pubblico è tutto in piedi. L’Arthur Ashe diventa una bolgia. Serena Williams ha pareggiato. 40-30 Andreescu mette fuori la risposta di rovescio. 30-30 Secondo doppio fallo. Game incredibile. 30-15 Ancora un ace di Williams. 15-15 Doppio fallo ...

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 1-4 - un set ed un break di vantaggio per la canadese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In rete la risposta di rovescio della canadese. 15-40 Sesto doppio fallo di Serena Williams e ci sono due palle break per Bianca Andreescu. 15-30 Williams non controlla il rovescio. 1-4 Il secondo set e la partita sembrano essere in pieno controllo per Bianca Andreescu. 40-15 Questa volta Williams trova la risposta vincente. 40-0 Il dritto di Williams finisce fuori di metri. 30-0 ...

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 0-1 - la canadese conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 In rete il dritto di Williams. Momento difficilissimo per l’americana. 0-1 Andreescu vince comodamente il primo game. 40-30 Smash vincente di Andreescu. 30-30 Il dritto della canadese si ferma sul nastro. 30-15 Fantastica risposta di dritto dell’americana. 30-0 Prima vincente di Andreescu. 3-6 primo SET PER BIANCA ANDREESCU! Doppio fallo per Serena Williams. Fantastico primo ...

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 - la canadese conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 primo SET PER BIANCA ANDREESCU! Doppio fallo per Serena Williams. Fantastico primo set giocato dalla canadese. 40-A Set point per Andreescu! Dritto vincente della canadese. 40-40 Bella chiusura al volo di Andreescu. Parità. 40-30 Servizio e dritto di Serena Williams. 30-30 Grandissimo rovescio di Andreescu. 15-15 Errore di dritto di Williams. 3-5 Servizio e dritto vincente della ...

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : 2-3 - subito break della canadese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Prima vincente per Andreescu. Davvero brava la canadese. 40-30 Arriva poi l’ace della canadese. 30-30 Doppio fallo per Andreescu. 30-15 Williams entra bene con il rovescio lungolinea. 30-0 Andreescu perfetta tatticamente. Un dritto al centro profondo e poi vincente incrociato. 2-3 Due prime vincenti di Williams e game conquistato. 30-15 Lungo il rovescio di Williams. 30-0 Andreescu ...

US Open 2019 - nel doppio misto secondo titolo consecutivo per Jamie Murray e Bethanie Mattek-Sands : Squadra che vince non si cambia: nel torneo di doppio misto degli US Open centrano il back-to-back il britannico Jamie Murray e la statunitense Bethanie Mattek-Sands, che che battono la coppia numero uno del seeding, composta dal tennista di Cina Taipei Hao-Ching Chan e dal neozelandese Michael Venus, già finalisti perdenti nel 2017, ancora contro Murray (terzo titolo consecutivo per lui), allora in coppia con l’elvetica Martina Hingis, ...

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : scontro generazionale. L’americana per il record - la canadese cerca la il primo titolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Finale Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serena Williams-Bianca Andreescu, Finale del torneo degli US Open 2019. Un vero e proprio scontro generazionale nell’ultimo atto dello Slam americano tra l’americana, classe 1981, e la canadese, 19 anni compiuti tre mesi fa. E’ una grande occasione per Serena Williams, tornata in Finale dopo quella ...

US Open 2019 - Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo - ha un futuro da vincente” : “Non posso che congratularmi con Matteo Berrettini, è molto forte, è già uno dei migliori al mondo, credo abbia un futuro vincente davanti a lui”. Queste le parole di Rafael Nadal, che consacra l’azzurro dopo la semifinale dagli US Open 2019 di tennis, in cui si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1. Il campione maiorchino ha sofferto non poco con Berrettini, soprattutto nel primo set e al termine del match ha così sottolineato la grande ...