Cosa deve fare un’azienda per sfruttare l’onda del 5G

Mancini su Bonucci : “Se ha fatto qualCosa che di sbagliato deve stare più attento” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani che vedrà gli azzurri affrontare la Finlandia per le qualificazioni di Euro 2020. Inevitabile la domanda sulla simulazione tanto criticata di Bonucci che ha procurato l’espulsione del giocatore dell’Armenia “Non ho parlato con lui e sinceramente non ho preso in esame questa situazione, avevamo ...

Alessandra Ghisleri boccia Matteo Salvini : "Quanto potere ha perso - Cosa deve spiegare subito" : "Matteo Salvini non è stato capito, sono rimaste rabbia e confusione". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, critica il leader della Lega per le mancate spiegazioni sulla crisi e sulla sua uscita dal governo: "Si è perso un punto di contatto importante" con gli elet

Un papà deve prendere l’aereo insieme alla sua bambina e per la sua sicurezza fa una Cosa folle : Un papà cinese doveva prendere un aereo con la sua bambina durante le festività natalizie. Poiché conosceva molto bene come era frequentato l’aeroporto in quel periodo e, temendo di perdere la prorpria bambina ha avuto un’idea folle. Ha acquistato delle manette e ne ha messa una al suo polso e un’altra a quello della sua bambina, Questo papà, evidentemente molto ansioso, Wang, non contento di avere adottato questa misura di sicurezza ...

Libero : Il Napoli sa Cosa deve fare una grande : vincere usando la mente più che il gioco : La formazione messa in campo da Sarri contro il Parma è stato un modo per non rischiare e anche una prova di maturità, scrive Claudio Savelli su Libero. Alla prima giornata, il tecnico, tenuto lontano dalla polmonite, “non ha preteso: ha lasciato che la squadra si sentisse a suo agio. Anche in questo si vede la sua crescita personale, ha imparato a gestirsi, quindi a gestire”. Anche il fatto di aver lasciato Ronaldo Libero di giocare ...

Matteo Salvini nella morsa di Pd e M5s. La voce da Forza Italia : "No al voto anticipato - Cosa deve fare ora" : La sola opportunità di Matteo Salvini per non venire incastrato dalla morsa letale di Pd e M5s. "È evidente che l'inciucio, le manovre di palazzo, nascono dalla sola paura della stragrande maggioranza dei parlamentari di tutti i gruppi, di perdere lo scranno parlamentare". Di fronte a questo scenari

Venticinquenne per pesare la droga che deve vendere va al Carrefour e usa le bilance del reparto ortofrutta - Cosa accade dopo è incredibile : Un ragazzo 25enne era sprovvisto del bilancino e allora ha pensato di andare al Carrefour e usare le bilance del reparto ortofrutta prima di vendere il panetto di hashish. Al Carrefour si è recato insieme al ragazzo a cui doveva vendere la droga e ha provveduto a mettere il panetto di hashish sulla bilancia. La vicenda è accaduta ad Ostia. La cosa ancora più assurda di questo gesto è che quando il 25enne è stato scoperto dai commessi ...

Silvio Berlusconi - Paolo Del Debbio boccia l'Altra Italia : "Vi dico io Cosa deve fare..." : Paolo Del Debbio ha ancora un sassolino nella scarpa, si tratta di Silvio Berlusconi. Il giornalista, infatti, dopo essere stato sfrattato da Mediaset, torna a parlare del Cavaliere: "L'unica cosa sicura dell'Altra Italia è che non è questa; come quelli che fanno la Terza Via, quando non c'è manco l

Meloni : ‘Al voto e poi governo FdI-Lega per 5 anni’. E attacca Gozi : ‘Cosa gli deve Macron?’ : “Spero in nuove elezioni subito: se questo governo andasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un’altra maggioranza e un altro governo. Quale? Un esecutivo dai numeri molto importanti, che Fratelli d’Italia farebbe sicuramente con la Lega, fatto di persone che vanno d’accordo sulle grandi questioni e capace di durare cinque anni “. Sono le parole della deputata ...

Giorgia Meloni - il sospetto sulla nomina di Sandro Gozi : "Cosa gli deve Emmanuel Macron?" : "Mi dicevano: Sei ossessionata dal problema dei francesi. Ora si scopre che questo Sandro Gozi è entrato nel governo francese con il ruolo che aveva nel governo italiano". Inizia così l'invettiva di Giorgia Meloni contro il piddino, nonché ex sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e n

Conad - scatta il ritiro del vasetto di marmellata : Cosa contiene - chi lo deve evitare : scatta il ritiro di un lotto di confettura extra di amarene a marchio Conad: la ragione, la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Come sottolinea ilfattoalimentare.it, per la precisione, il prodotto interessato è venduto in vasetti da 320 grammi con il numero di lotto N19002133 e il termi

Cosa deve mangiare una persona con diabete? Esperto : gli “alimenti per diabetici non esistono” - la glicemia è alta per 3 motivi : Il diabete è la malattia del nostro secolo: stiamo assistendo a una rapida diffusione di una malattia su una popolazione ben definita, in questo caso l’umanità intera. “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, ...

Formula 1 - Marko allontana Vettel dalla Ferrari : “se vuole uscire dalla crisi - ecco Cosa deve fare” : Il super consulente della Red Bull ha parlato della situazione di Vettel, dandogli un sorprendente consiglio in vista della prossima stagione La stagione di Sebastian Vettel rischia di essere una delle peggiori della sua carriera, considerando i 100 punti di ritardo incassati da Hamilton dopo appena dieci gare. Photo4/LaPresse Incidenti, errori e fuori pista hanno condizionato finora l’annata del tedesco, che non riesce a tirarsi ...

MotoGp – Pedrosa non dà per spacciato Jorge Lorenzo - l’ex pilota Honda crede nel maiorchino : “ecco Cosa deve fare” : Dani Pedrosa dalla parte di Jorge Lorenzo: l’ex pilota Honda ‘difende’ il maiorchino Jorge Lorenzo si sta godendo una vacanza alle Maldive in compagnia del giovane collega italiano Tony Arbolino. Ieri il maiorchino si è sottoposto ad un controllo medico per verificare le sue condizioni dopo l’infortunio procuratosi nelle prime prove libere del Gp d’Olanda. Il pilota Honda spera di poter tornare in sella alla ...