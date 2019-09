Scena da Far West vicino Udine | rapinano il bancomat | poi la sparatoria con il vigilante

ScenaRIO/ Sapelli : la nuova guerra tra Gran Bretagna e Macron farà franare l'Ue : Come possono stare insieme Gualtieri e Di Maio, divisi soprattutto sulle ricette per rilanciare l'industria? Attenzione al Mediterraneo dopo la Brexit

Il "Piano del secolo" di Trump per il Medio Oriente si sfarina - Greenblatt esce di Scena : Il “Deal of the Century” perde uno dei suoi facitori. E Benjamin Netanyahu uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump. L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, elogiando il ruolo ricoperto per tre anni dall’avvocato classe 1976. “Jason Greenblatt – ha spiegato il ...

Sergio Mattarella irritato : "Se la sbrighi Conte". RetroScena : cosa ha chiesto prima di far saltare tutto : "Se la sbrighi Conte". Sergio Mattarella si sfila dalle inutili questioni che stanno minacciando la formazione del nuovo governo. La richiesta di un posto da vicepremier per Luigi Di Maio, la pretesa di considerare neutrale Giuseppe Conte e non in quota movimento, il raddoppio da dieci a venti dei "

Brescia - il presidente Cellino svela i retroScena dell’affare Balotelli : “vi svelo quando Mario mi ha detto di sì” : Il numero uno del club lombardo ha raccontato la trattativa con Mario Balotelli, chiusa ufficialmente nella giornata di oggi Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore del Brescia, oggi è arrivata la definitiva ufficialità con un comunicato pubblicato dalla società lombarda sul proprio sito. Foto Spada – LaPresse Una trattativa difficile, come sottolineato dal presidente Cellino, che ha rivelato i retroscena di un’operazione ...

Calciomercato : colpo di Scena inatteso nell’affare Bale : Calciomercato – In assenza del calcio giocato, sono le trattative di mercato a tenere banco. Il nome che negli ultimi giorni sta occupando principalmente le colonne dei giornali, è quello di Garegh Bale. Il calciatore gallese è sempre più lontano dal Real Madrid, e le possibilità di vederlo in Italia diventano sempre più remote. Nelle […] More

Tour de France 2019 - quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet Barèges : i possibili Scenari tattici. Il Tourmalet può far male - così come la brevità della frazione : La quattordicesima tappa del Tour de France 2019 sarà una delle frazioni decisive nella lotta per la maglia gialla, visto che i corridori affronteranno 117,5 km con partenza da Tarbes e arrivo in salita sul mitico Tourmalet. Una frazione quindi breve ma molto intensa, con l’ascesa finale che potrà davvero far male, visto che si tratta di una delle salite più dure di questa edizione e solo i più forti riusciranno a superare indenni questa ...

Pieferdinando Casini e il segreto dietro lo scandalo russo : "Vedrete cosa farà Salvini". Scenario inquietante : Qualcosa di molto grosso si muove dietro la "Mosca Connection", lo scandalo sui fondi russi alla Lega che ha coinvolto Gianluca Savoini. Ne è convinto Pierferdinando Casini, che a Palazzo Madama sussurra ai colleghi una lettura molto inquietante. Il bubbone è scoppiato guarda caso alla vigilia delle