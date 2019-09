Ponte Morandi | il Pd parla di revisione e non revoca della concessione Il titolo

Genova ore 11.36 - a Venezia il docu-film sul crollo del Ponte Morandi : "Genova Ore 11:36", un non fiction film che documenta il crollo di ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la politica non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...

Ponte Morandi - continuano i lavori per il nuovo viadotto. FOTO : Ponte Morandi, continuano i lavori per il nuovo viadotto. FOTO Dopo la demolizione, a Genova prosegue la tabella di marcia per realizzare la nuova infrastruttura. Vanno in parallelo le manovre di recupero dei materiali e la costruzione delle nuove pile. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Meteorite sulla Sardegna - gli esperti : «Esplosione 400 volte maggiore di quella per il Ponte Morandi» : Il Meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e...

Sardegna - “il meteorite andava a 14 km/secondo. Energia 400 volte maggiore di quella prodotta in esplosione Ponte Morandi” : Il meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato a giorno il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale ha prodotto un’Energia pari a 86 tonnellate di tritolo: una deflazione circa 400 volte più potente di quella prodotta nell’esplosione delle campate del Ponte Morandi di Genova. A calcolarlo è il Planetario dell’Unione Sarda che a 4 giorni dall’evento riporta il parere sull’esplosione della meteora. Il ...

Genova - Ponte Morandi : si innalza la nuova pila 6 : Cresce in altezza la nuova pila 6, nel cantiere del nuovo Ponte di Genova, che si trova poco lontano dalla ex pila 9, quella crollata il 14 agosto 2018. Si innalza anche la nuova pila 9, davanti alla quale la settimana scorsa è stata celebrata la messa in ricordo delle 43 vittime. I tecnici di PerGenova (il consorzio nato dalla collaborazione tra Fincantieri e SaliniImpregilo) stanno lavorando contemporaneamente alle fondazioni delle altre pile ...

Ponte Morandi - Bucci : “Ricordiamo le vittime lavorando duro” : Una “bella immagine quella degli angeli per ricordare le 43 vittime di Ponte Morandi. Tra loro vorrei ricordare i dipendenti di Amiu e Aster che hanno perso la vita quel giorno. Sono forse il loro fratello maggiore e mi sento molto vicino ai loro parenti. Vogliamo ricordare tutti quelli che hanno sofferto e stanno ancora soffrendo, anche chi ha perso la casa“, ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci riferendosi alle parole ...

Beppe Grillo su Ponte Morandi : "I vertici di Autostrade alla commemorazione di Genova come nazisti a Stazzema" : La partecipazione dei vertici di Atlantia-Autostrade alla commemorazione del crollo del Ponte Morandi, equivale alla presenza dei nazisti alle celebrazioni dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post intitolato “Ma se ghe pensu” e nel quale il fondatore del M5s esprime una serie di considerazioni a margine della cerimonia che si è svolta ieri a Genova.“La memoria - ...

Beppe Grillo su Ponte Morandi : "I vertici di Autostrade alla commemorazione come nazisti a Stazzema" : “La voragine che ha sostituito il Ponte Morandi è ancora lì, non è un ricordo da cui decondizionarsi in stolide cerimonie. La ferita sanguina ancora, il corpo che la ha subita ha mostrato ancora tutto il suo carattere, Genova ci ricorda ancora la forma ed il contenuto del suo carattere: l’unica città italiana che ha davvero cacciato gli oppressori, e continuerà a farlo”. Lo scrive Beppe ...

Ponte Morandi - solo due famiglie delle 43 vittime hanno rifiutato il risarcimento di Autostrade. Distribuiti 60 milioni : Su 205 possibili parti civili al processo siederanno solo tre o quattro parenti. Egle Possetti: "Lo Stato dovrebbe coprire questi costi per consentire a tutti di essere presenti"

Ponte Morandi - Genova ricorda le sue vittime. I familiari : «Condannati a morte» : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova pila 9...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora : un anno dopo il crollo del Ponte Morandi - 15 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, giovedì 15 agosto 2019. ultim'ora: Genova ricorda le vittime del Ponte Morandi, Conte chiamato per votare la sfiducia al Governo

Genova - un anno dopo. Rabbia e dolore per i morti del Ponte Morandi Gli applausi a Mattarella Video|Foto : Le parole di Conte. Polemica su Castellucci (Autostrade), che lascia la cerimonia. Accuse Di Maio-Salvini. Le famiglie: «Sopravviviamo da un anno, dateci giustizia»

Tragedia del Ponte Morandi un anno dopo : i familiari delle vittime chiedono giustizia : Alle ore 11.36 di oggi 14 agosto, Genova si è fermata: in tutta la città, in una giornata di lutto e ricordo, c'è stato un minuto di raccoglimento. Un anno fa, a quell'ora, il crollo del ponte Morandi. La lettura dei nomi delle 43 vittime, ognuno scandito per qualche interminabile secondo, è stato il momento più toccante della cerimonia di commemorazione che si è svolta sul piazzale dove si sta costruendo il nuovo ponte alla presenza del ...