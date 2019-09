Monza | una buffonata mai vista Under investigation

Strategia su una sosta a Monza e i primi dieci al via su soft : Seconda pole position consecutiva per Charles Leclerc su P Zero Red soft, dopo un Q3 ad alta tensione che ha visto i piloti dietro Carlos Sainz (McLaren) perdere la possibilità di fare l’ultimo giro lanciato. Tutti i piloti nella top 10 hanno superato il Q2 su P Zero Red soft e di conseguenza partiranno su […] L'articolo Strategia su una sosta a Monza e i primi dieci al via su soft sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Formula 1 – Vettel show a Monza : “Leclerc si è comprato una barca! Differenze con Raikkonen? Charles parla di più. E sul futuro…” : Sebastian Vettel guarda al weekend di Monza con il sorriso: il pilota Ferrari scherza con Leclerc, si gode l’atmosfera del Gp d’Italia e spera in un buon risultato in gara La stagione di Sebastian Vettel, in linea con quella della Ferrari, non è andata fin qui come ci si poteva aspettare. Nessuna vittoria, qualche podio e soprattutto la sensazione di avere un certo gap complicato da colmare sulla Mercedes, nonostante le ...

Formula 1 – La sfida con Marquez e l’amore per l’Italia - Hamilton sincero alla vigilia del Gp di Monza : “forse dovrei trovare una fidanzata italiana” : Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico della Mercedes sul suo futuro e sulla gara di Monza Un importantissimo back-to-back per i campioni della Formula 1: dopo il difficile weekend di Spa, che ha messo a dura prova i campioni delle quattro ruote con la scomparsa di Hubert in gara-1 di F2, Hamilton e colleghi sono pronti a tornare a battagliare in pista. photo4/Lapresse Il britannico della Mercedes, reduce dal secondo ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

Formula 1 - Leclerc realizza un sogno : “fin da piccolo ho sognato di guidare una Ferrari sul circuito di Monza” : Il monegasco ha rivelato di essere contento di guidare una Ferrari a Monza, realizzando un sogno che aveva fin da bambino Pochi giorni fa ha vinto la sua prima gara in Formula 1, tagliando per primo il traguardo del Gp di Spa e diventando il più giovane vincitore nella storia della Ferrari. Charles Leclerc adesso ha un nuovo obiettivo, imporsi anche nella gara di casa per il Cavallino, quella di Monza. photo4/Lapresse Intervistato al sito ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “Una buona giornata per il team. Ho giocato di squadra - Monza sarà importante” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione nel GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato di Spa. Il tedesco, che non vince una gara da un anno esatto (dodici mesi fa si impose proprio nelle Ardenne), ha sperato di tenere testa al compagno di squadra Charles Leclerc ma ha avuto dei problemi con gli pneumatici e non è riuscito ad agguantare il podio accodandosi alle Mercedes di Lewis ...

Violento temporale su Monza : crolla albero - feriti una donna e i suoi bambini : Ennesimo pomeriggio di instabilità atmosferica sul Nord Italia: un temporale, dopo aver colpito fra tarda mattinata e primo pomeriggio il Piemonte settentrionale, ha raggiunto la Lombardia...

Maltempo Lombardia : alberi caduti a Monza - feriti una mamma e due bambini : Lombardia interessata dal Maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero. Sempre per caduta alberi sono chiuse a Monza via Correggio (all’angolo con via Mariani e all’angolo con via ...

Bambina cocainomane a Monza : trasferita in una comunità di recupero : Una Bambina di soli 10 anni ricoverata d'urgenza per una crisi di nervi incontrollabile a Monza. La diagnosi ha stupito non solo i genitori, ma tutto il Paese: la ragazzina, una studentessa di quinta elementare, è cocainomane. I medici che hanno soccorso la piccola di Vimercate, dopo una valutazione anche psichiatrica, sono giunti a questa conclusione. La Bambina era stata portata al pronto soccorso dai genitori, preoccupati dalla reazione piena ...