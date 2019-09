Lunga coda fuori dal bagno dell’aereo | ma c’è la sorpresa | prima esce lui | poi lei Il

Bologna - il gesto dei tifosi per sostenere Mihajlovic : la Lunga coda sulla strada per il Santuario di San Luca : I tifosi del Bologna hanno deciso di fare un pellegrinaggio fino al Santuario della Madonna San Luca, per sostenere l’allenatore Sinisa Mihajlovic nel corso della sua battaglia contro la leucemia courtesy ÈTV Bologna L'articolo Bologna, il gesto dei tifosi per sostenere Mihajlovic: la lunga coda sulla strada per il Santuario di San Luca proviene da Il Fatto Quotidiano.