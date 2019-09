Lega | Fitto | ‘Odg intervenga su giornalista contro Salvini’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Roma, 7 set. (AdnKronos) – ‘Rimango sempre sconcertato quando in politica gli avversari usano le armi dell’insulto, dell’offesa, della minaccia, ma il post su Facebook di un caporedattore di Rai Radio 1Matteo Salvini mi ha disgustato. Auspicare il suicidio del leader dellae tirare in ballo la figlia è davvero quanto più di scorretto e indecente abbia mai letto, aggravato dal fatto che chi pubblicamente fa certe dichiarazioni non è un avversario politico, ma unche dovrebbe deontologicamente avere il compito di non creare un clima di odio. Ma quel che è peggio è che si tratta di unpubblico pagato dagli italiani. Io davvero trovo questo inaccettabile”. Lo afferma Raffaele, copresidente del Gruppo Ecr-Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.‘Solidarietà a Matteo -aggiunge- e mi auguro che ...

