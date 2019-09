Salute | italiani sempre più in forma | è boom di palestre

Due scienziati italiani ricevono da mesi minacce e attacchi dagli animalisti. E il ministero della Salute non li difende : Insulti e minacce vanno avanti da mesi. Ma ora l’escalation è arrivata alla sua scontata conclusione: un proiettile recapitato per posta, e un messaggio che recita “Non sei un ricercatore, sei un bastardo […] colpiremo duro te o la tua famiglia”. La vittima di tanto odio è Marco Tamietto, neuroscienziato dell’università di Torino colpevole, a detta degli animalisti italiani, di portare avanti una ricerca sui macachi per comprendere meglio, e ...

Salute e corretta idratazione dei bambini italiani : i genitori danno il buon esempio : L’educazione ad una corretta idratazione inizia fin da bambini ed i genitori in questo svolgono un ruolo cruciale. Una recente indagine condotta da Ipsos per Nestlé Waters, di cui il Gruppo Sanpellegrino fa parte, ha indagato il tema “corretta idratazione per i più piccoli” coinvolgendo 4.200 genitori con figli tra i 3 e i 12 anni e 1.400 bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni in sette Paesi: Francia, Italia, Messico, Gran Bretagna, Stati ...

Salute - per le cure fuori Regione gli italiani spostano 4 - 6 miliardi l'anno : Come emerso da un report della Fondazione Gimbe, a incassare l'88% del saldo attivo sono Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Le abbuffate alcoliche riducono il volume dei testicoli con conseguenze sulla Salute sessuale : lo studio su oltre 10.000 ragazzi italiani : Tra i danni che un abuso di alcol può provocare nei giovani vi è anche una compromissione dello sviluppo dei testicoli, con conseguenze sulla salute sessuale. A metterlo in evidenza uno studio italiano condotto su oltre 10mila giovani, pubblicato sulla rivista scientifica Andrology. Lo studio ha utilizzato i dati del sondaggio Amico-Andrologo, un programma permanente di sorveglianza nazionale coordinato dalla Università Sapienza di Roma, ...