Haters contro Bellanova | solidarietà da ConteLei risponde | si cambia e rilancia sui social

Haters contro Alena Seredova : Trovati una stiratrice : L'ex moglie di Buffon nella bufera per una foto pubblicata su Instagram in cui i suoi figli non hanno la divisa stirata. E lei risponde senza paura. La prima campanella è già suonata in molte scuole italiane e migliaia di studenti stanno tornando sui banchi. Negli ultimi giorni numerosi vip hanno pubblicato sui social le foto dei figli alle prese con il rientro a scuola. Tra loro anche Alena Seredova.\\ La modella ha postato su ...

Novara : Haters in azione contro Sara - ex di Alberto che per gelosia ha ucciso l'amico : Come se non bastasse il dolore per una morte imprevista e assurda che ha distrutto tre famiglie, via social arrivano insulti da parte di 'haters', odiatori che si accaniscono contro la vittima o le vittime designate senza rispetto, specie in casi estremi. Gli attacchi, in questa circostanza, sono rivolti in particolare contro Sara, 19 anni. Lei è l'ex di Alberto Pastore, 23 anni, che la notte tra il 25 e il 26 agosto a Borgo Ticino, in provincia ...

Andreas e Veronica senza pietà contro gli Haters : l’ultimo gesto della coppia : Veronica Peparini e Andreas Muller felici in vacanza, la coppia al settimo cielo Andreas Muller e Veronica Peparini hanno passato le vacanze insieme e se la stanno spassando alla grande alla faccia di tutti gli haters che continuano a contestare questa storia d’amore per via della differenza d’età. Non si capisce perché il fenomeno dell’odio […] L'articolo Andreas e Veronica senza pietà contro gli haters: l’ultimo ...

Nadia Toffa - Maurizio Costanzo contro gli Haters - Gianluigi Nuzzi spegne le polemiche : "Le assenze al funerale? Non sputiamo sentenze facili..." : Sono trascorsi dieci giorni dalla dolorosa scomparsa di Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene, morta a soli 40 anni dopo una battaglia contro il cancro durata circa due anni.Purtroppo, come in tantissime altre occasioni, si sono consumate tantissime polemiche social attorno a Nadia Toffa che non si sono spente neanche con la sua morte: da chi attaccò la Toffa per le sue dichiarazioni controverse riguardanti il cancro fino ad ...

Veronica Maya perde le staffe contro gli Haters : Non rompete i cogl**ni : In vacanza con i figli e il compagno a Panarea, Veronica Maya ha invitato gli haters, in modo "colorito", a non polemizzare sulla figlia. La piccola, in una foto, ha mostrato un dettaglio che ha scatenato i commenti negativi. Siamo abituati a vederla composta, sorridente e professionale in televisione come nella vita privata, ma Veronica Maya è capace di tirar fuori le unghie quando si tratta della sua famiglia. \\L'ultimo post ...

Gli Haters contro Damiano Er Faina : 'Sei un incorente' : A pochi giorni dall'inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip 2, sono stati svelati i sei nomi delle coppie che parteciperanno al reality show delle tentazioni. Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice del programma dopo l'abbandono del timone da parte di Simone Ventura; ieri attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha svelato i nomi dei partecipanti. Mettendo così fine all'agognata attesa dei fan. Il 17 settembre ...

Kikò Nalli - Ambra Lombardo contro gli Haters : “Frustrati e sfigati” : Ambra Lombardo senza Kikò Nalli: la dura replica agli haters Kiko Nalli ha promesso alla sua compagna di essere pronto a difenderla in ogni occasione, ma Ambra Lombardo sembra cavarsela benissimo anche da sola. Nelle scorse ore, infatti, la bella professoressa ha postato uno scatto che la ritrae in posa, in costume da bagno, in una bellissima location estiva. Il tutto accompagnato da una frase composta da lei. Un utente del web ha commentato ...

Ursula e Sossio Aruta : "Curatevi la pesantezza"/ La Bennardo sbotta contro gli Haters : Ursula e Sossio Aruta, la Bennardo contro gli haters: "Curatevi la pesantezza!", ecco cosa è successo su Instagram con gli utenti.

Gracia De Torres contro gli Haters/ "Giudicano senza sapere - triste ma è così!" : Gracia De Torres: il messaggio contro gli haters lancia positività, ecco le sue parole per raggirare l'odio su Instagram e online.

Amici - Andreas e Veronica reagiscono contro gli Haters : un gesto che gela tutti : I due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi - in onda su Cnale5 - Veronica Peparini e Andreas Muller sono sempre più innamorati ed uniti. Dopo la foto del bacio pubblicata su Instagram, in occasione della giornata mondiale del bacio, che aveva mandato in estasi i fan, la giovane coppia continu

UOMINI E DONNE/ Giulia Cavaglià felice a Paros : Haters contro di lei - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono classiso: Andrea Nataia e Nataia Paragoni svelano tutti i dettagli della prima notte insieme.

Antonella Clerici - la foto della figlia a cavallo scatena gli Haters : orrore contro la ragazzina e sua mamma : Questa volta è Antonella Clerici ad esser finita nel mirino degli haters. A scatenare commenti irriferibili, è stata una fotografia che l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ha postato sulla sua pagina Instagram. La foto incriminata ritrae sua figlia Maelle, nata dalla relazione con l'ormai ex Edd

Haters scatenati contro Karina Cascella. Lei replica "L'anoressia è una brutta malattia" - : Novella Toloni L'ex opinionista di "Uomini e Donne" è stata vittima di alcuni commenti offensivi sul suo aspetto fisico ma lei ha risposto per le rime agli Haters, difendendo il diritto di sentirsi bene con il proprio corpo senza pensare al peso "I social possono diventare pericolosi", parola dI Karina Cascella. L'ex opinionista di "Uomini e Donne" è l'ultimo personaggio famoso preso di mira dagli Haters che ha voluto ribellarsi agli ...

Valentina Vignali posta un video contro gli Haters : Con un video dal suo account “Instagram” Valentina Vignali, ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni internauti che l’hanno accusato di utilizzare il ...