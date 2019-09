Dieta per dimagrire dopo il rientro dalle ferie estive | menù

Dieta 2000 calorie per dimagrire : menù ideale per uomo : Dieta 2000 calorie per dimagrire: menù ideale per uomo. Ecco cosa si mangia ogni giorno. ideale per l'uomo che svolge attività lavorativa pesante

Caterina Balivo e la Dieta anti tumorale : ‘Non so se riuscirò a farla per 5 giorni’ : Caterina Balivo si mette a dieta. La conduttrice, pronta a tornare con la nuova stagione di Vieni da me lunedì 9 settembre su Rai 1, non ha bisogno di perdere peso, perciò la sua non è una dieta dimagrante, piuttosto si tratta di un regime alimentare che ha come scopo quello di depurare l’organismo e prevenire i tumori. Trattasi cioè della dieta mima digiuno del dottor Valter Longo, che fornisce il kit contenente quello che bisogna ...

Dieta cicoria e bietole - perdi 2 kg in pochi giorni : La Dieta cicoria e bietole è uno schema alimentare che consente di perdere circa 2 kg in pochi giorni. Si tratta di un regime molto restrittivo, che mette in primo piano due verdure a dir poco efficaci dal punto di vista della depurazione dell’organismo. Nel caso specifico della cicoria, è bene fare presente anche i benefici riguardanti il contrasto della costipazione. Il merito di questa proprietà è legato alla presenza ...

Dieta 1000 calorie per dimagrire in una settimana : menù : La Dieta 1000 calorie può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La Dieta 1000 calorie è una Dieta ipocalorica e restrittiva

Dieta 1300 calorie per dimagrire in salute : menù dei 7 giorni : Dieta 1300 calorie per dimagrire in salute: menù dei 7 giorni. Ecco cosa si mangia giorno per giorno per perdere peso

Dieta 1700 calorie dei 4 giorni per dimagrire : menù depurativo : Dieta 1700 calorie dei 4 giorni per dimagrire: menù depurativo. Ecco cosa si mangia nei 4 giorni per perdere peso in salute

Dieta Plank per dimagrire subito 3 kg - ipocalorica e iperproteica : menù : Dieta Plank per dimagrire subito, ipocalorica e iperproteica: menù completo. Ecco cosa si mangia giorno per giorno in una settimane per dimagrire

Dieta push up per dimagrire 2 kg : menù Dieta lampo : La dieta push up per dimagrire 2 kg in 3 giorni: è una dieta lampo. Ecco cosa si mangia nei 3 giorni. menù

Dieta 1400 calorie per dimagrire 2 kg : menù settimanale : La Dieta 1400 calorie per dimagrire fino a 2 kg in una settimana è facile da seguire e si basa sul consumo di carne bianca e verdure.

Dieta Flat Belly - perdi peso ed elimini il grasso addominale : La Dieta Flat Belly è un regime alimentare che promette di ottenere buoni risultati sia per quanto riguarda la perdita di peso, sia per quel che concerne la riduzione del grasso addominale. Ideata da Liz Vaccariello e Cynthia Sass, guru del benessere e redattrici della rivista Prevention, prevede due fasi. La prima, contraddistinta da una durata di quattro giorni, ha come obiettivo specifico quello di sgonfiare la pancia. La seconda fase prevede ...

Dieta detox 5 giorni di settembre : menù per dimagrire : Dieta detox 5 giorni di settembre: menù per dimagrire. Ecco cosa si mangia giorno per giorno per perdere peso velocemente

Alimentazione e salute : con una Dieta vegan rischi per il cervello : Passare a una dieta vegana per il bene del pianeta? Una decisione encomiabile, ma che rischia di mettere a rischio la salute del cervello, rendendo carente l’assunzionaedi una sostanza essenziale, la colina. E’ quanto evidenzia sulla rivista online ‘Bmj Nutrition, Prevention & Health’ la nutrizionista Emma Derbyshire, di Nutritional Insight. La colina è un nutriente essenziale, ma la quantità prodotta dal fegato non è ...

Dieta dei finocchi - perdi 4 kg in una settimana : La Dieta dei finocchi è uno schema alimentare molto semplice che consente di perdere circa 4 kg in una settimana. Il finocchio – il cui nome latino è Foeniculum Vulgare – è un ortaggio caratterizzato da diverse proprietà interessanti. Da ricordare è innanzitutto il suo bassissimo apporto energetico, pari a 9 calorie circa ogni 100 grammi a crudo. Privo di colesterolo, rappresenta un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di ...

Dieta molecolare per dimagrire subito 2 kg : menù dei 7 giorni : Dieta molecolare per dimagrire subito 2 kg: menù dei 7 giorni. La Dieta molecolare si basa sul consumo di carboidrati e proteine