Scacchi | Coppa del Mondo 2019 | si corre per due posti al Torneo dei Candidati Ding Liren

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) Parte dal 10 settembre, e terminerà il 4 ottobre, ladeldi, un appuntamento di estrema importanza: da qui, infatti, saranno in due a qualificarsi per ildeiche, il prossimo anno, designerà lo sfidante del Campione del, il norvegese Magnus Carlsen, padrone della scenastica ormai dal 2013. Si gioca a Khanty-Mansiysk, in Russia, già sede di numerosi eventistici sotto la spinta dell’ex (detestato, per usare un eufemismo) presidente FIDE Kirsan Ilyumzhinov. Nato nel 2000 come unda 24 giocatori con quarti, semifinali e finale, è rimasto con questo format soltanto nel 2002, per poi prendere quello del Campionato delFIDE versione 1999-2004, con sette turni a eliminazione diretta, che in un contesto come quello delladelpuò anche funzionare, ma per una corona iridata no (e infatti fu osteggiato senza ...

zazoomblog : Scacchi Coppa del Mondo 2019: il calendario e le date. Programma orari e tv - #Scacchi #Coppa #Mondo #2019: - Giorgio_Orfini : I maestri internazionali di scacchi alla prima Coppa Città di Oristano - - LinkOristano : I maestri internazionali di #scacchi alla 1° Coppa Città di #Oristano - -