Hunger Games | Il canto della rivolta – parte II | trama | cast e curiosità

(Di giovedì 5 settembre 2019) Katniss Everdeen è l’eroina del cinema più redditizia di sempre: lo dice il Guinness dei primati, che ha stimato gli incassi dei suoi film due miliardi e trecento milioni di dollari. Ma come tutte le cose belle anche la relativa saga letteraria e cinematografica ha una fine. L’ultimo capitolo si chiama: ilII, che giovedì 5 settembre alle 21.20 va in onda su Italia 1.: IlII:IlII accompagna la saga verso il suo potente capitolo finale, in cui Katniss Everdeencapisce che la posta in gioco non riguarda soltanto la sopravvivenza, ma anche il futuro.Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow in uno scontro finale. Accompagnata dai suoi più cari amici – inclusi Gale, Finnick e Peeta – ...

