Hong Kong | ritirata la legge sull’estradizione | ma è troppo tardi

La protesta di Hong Kong vince il primo round contro Pechino : Milano. Carrie Lam ha ritirato formalmente la legge sull’estradizione che ha portato migliaia di persone in piazza a Hong Kong per tre mesi, indefesse. La governatrice della ex colonia britannica tornata sotto il controllo della Cina ventidue anni fa, nel suo annuncio sintetico (otto minuti), ha det

Hong Kong - la governatrice Lam ritira la contestata legge sull'estradizione : Dopo 3 mesi di lunghe proteste martedì sera è arrivato il ritiro della norma sull'estradizione tanto contestata da molti e che ha portato Hong Kong nel caos, facendo crollare la borsa. Per ora la governatrice Carrie Lam ha accolto solo una proposta su cinque dei manifestanti. Inoltre Lam ha innalzato un muro riguardo alle altre proposte, ci sarà un indagine sull'operato della polizia, ma svolta dall'interno e non quindi non da un organismo terzo ...

Hong Kong ha ritirato la controversa legge sull’estradizione : (foto: Anthony WALLACE / Afp / Getty Images) La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato in un messaggio pre-registrato e trasmesso sulla Tv nazionale di aver ritirato in via definitiva la legge sull’estradizione, quella che aveva scatenato le proteste. Se il provvedimento fosse stato approvato, le persone residenti nell’ex colonia britannica sospettate di reati gravi avrebbero rischiato di essere perseguite penalmente in ...

Hong Kong - Wong : "tardiva" mossa di Lam : 13.26 "Troppo poco, troppo tardi". Così su Twitter Joshua Wong, già leader del "movimento degli ombrelli" del 2014, poco prima dell'annuncio della governatrice di Hong Kong, Lam,che ha ritirato la legge sulle estradizioni. "La risposta di Carrie Lam è arrivata dopo il sacrificio di 7 vite, l'arresto di oltre 1.200 dimostranti, con molti maltrattati dalla polizia", dice Wong. La governatrice Lam chiede intanto un "dialogo diretto" con la ...

La governatrice di Hong Kong ritira la legge su estradizione in Cina : Il capo dell’esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha ritirato formalmente la legge sull’estradizione verso Pechino. La notizia era stata già anticipata dal South China Morning Post (Scmp) che, citando fonti vicine al dossier, sottolinea come il governo locale abbia deciso di andare incontro ad almeno una delle 5 richieste avanzate dagli attivisti pro-democrazia.Inoltre la Borsa di Hong Kong va in rally e balza di oltre il 4%, ...

La leader politica di Hong Kong Carrie Lam ha detto che ritirerà definitivamente l’emendamento sull’estradizione : La leader politica di Hong Kong Carrie Lam ha detto che ritirerà definitivamente l’emendamento sull’estradizione all’origine delle grandi proteste iniziate tre mesi fa. Se approvato dal Parlamento locale, l’emendamento – che comunque già era stato sospeso – avrebbe consentito di processare

Hong Kong ritira la legge sulle estradizioni in Cina : era la prima richiesta degli attivisti pro-democrazia : Il governo di Hong Kong accoglie la richiesta numero uno del movimento di protesta che da tre mesi scuote l’ex colonia britannica con proteste fiume. Ha deciso infatti di ritirare formalmente la legge sulle estradizioni in Cina per “raffreddare l’atmosfera” degli ultimi giorni, dopo i violenti scontri del weekend tra polizia e manifestanti con lacrimogeni e molotov. A riferirlo è il South China Morning Post (Scmp) che, citando ...

