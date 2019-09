Francesco Monte nella bufera | ' Mai uscito con una Miss' | fan della Salemi insorgono

Venezia 2019 è la Mostra del gossip : ci sono tutte le ex di Francesco Monte : Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez - con Ignazio Moser - e Giulia Salemi: ci sono tutte le ex fidanzate di Francesco Monte alla Mostra del cinema di Venezia (lui, per il momento, no). A sfilare su un red carpet che è ormai sempre più "invaso" da influencer, troniste/i e star dei reality show.Continua a leggere

Giulia Salemi ripudiata da Francesco Monte? È polemica dopo la gaffe : Francesco Monte fa una gaffe su Giulia Salemi e scoppia la bufera Sono stati in tanti a non credere alla storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Già nella casa del GF Vip le cose non andavano molto bene. dopo la rottura, il tarantino ha cancellato da Instagram tutte le foto con l’influencer: non c’è più traccia di Giulia Salemi, come se l’ex tronista di Uomini e Donne avesse voluto archiviare definitivamente ...

Francesco Monte : potrebbe aver sposato Isabella De Candia (RUMORS) : Francesco Monte e Isabella De Candia potrebbero essersi sposati in gran segreto. Queste sono le ultime voci di gossip sulla coppia. Durante la vacanza negli States, i due potrebbero aver fatto il grande passo. L'unica cosa certa, al momento, è che l’ex gieffino ha archiviato definitivamente la storia con Giulia Salemi. Francesco ha anche rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui compariva con l’ex fidanzata. Tale gesto potrebbe ...

Francesco Monte e Isabella sposi prima di Tale e Quale? Il retroscena : Francesco Monte ha sposato Isabella De Candia prima di Tale e Quale Show? Dopo la fine della storia con Giulia Salemi, nata sotto l’occhio vigile della terza edizione Vip del Grande Fratello, Francesco Monte ha voltato pagina ed è stato sorpreso con la modella pugliese Isabella De Candia. Gli atteggiamenti intimi hanno costretto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez a uscire allo scoperto sui social e ufficializzare la nuova relazione. ...

Francesco Monte e Isabella volano in Spagna : la strana voce sulla coppia : Francesco Monte e Isabella De Candia volano in Spagna: la strana voce sulla coppia Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia. I due, dopo aver trascorso dei giorni a Los Angeles, sono da poche ore sbarcati in terra spagnola, a Barcellona. A testimoniarlo è stato lo stesso ex […] L'articolo Francesco Monte e Isabella volano in Spagna: la strana voce sulla coppia proviene da Gossip e Tv.

Serie A - le panchine già traballano : Montella e Di Francesco in difficoltà - la situazione : La seconda giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, il massimo torneo italiano adesso si ferma per lasciare spazio alle Nazionali ed è arrivato già il momento dei primi bilanci. Già due panchine traballano dopo un avvio veramente negativo: si tratta Fiorentina e Sampdoria. Il club viola è partito con ambizioni veramente importanti, l’arrivo del presidente Commisso aveva portato grande entusiasmo ma fino al ...

Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte : Paola Caruso ritorna la “caccia” all’età degli sconosciuti di Guess My Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi il Montepremi in palio di 100mila euro. I ...

Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte : Paola Caruso ritorna la “caccia” all’età degli sconosciuti di Guess My Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi il Montepremi in palio di 100mila euro. I ...

Erica Piamonte del GF attacca Francesco Chiofalo : “Lacrime finte” : Grande Fratello, Erica Piamonte non crede a Francesco Chiofalo: l’attacco Francesco Chiofalo, in questi ultimi giorni, ha fatto molto discutere per alcune segnalazioni arrivate sul suo conto che hanno messo in crisi il suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Lui, dopo tutte queste polemiche, si è anche sfogato su instagram, arrivando addirittura a piangere copiosamente per aver perso la sua fidanzata. Un pianto che però non ha convinto ...

Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte : Paola Caruso ritorna la “caccia” all’età degli sconosciuti di Guess My Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi il Montepremi in palio di 100mila euro. I ...

Giulia Salemi scartata per il ruolo di tronista - ma si consola con l’amico di Francesco Monte : Giulia Salemi viene scartata per il ruolo di tronista a Uomini e Donne, ma si consola con l’amico di Francesco Monte. La modella persiana non sarà nel programma di Maria De Filippi come era stato ipotizzato qualche settimana fa. Dopo l’addio doloroso all’ex tronista e gieffino infatti si era candidata per salire sul trono più famoso d’Italia. Il suo provino però non avrebbe convinto gli addetti ai lavori, tanto che Giulia ...

Giulia Salemi Ha Un Nuovo Amore? Lui è Molto Amico di Francesco Monte! : Giulia Salemi potrebbe avere trovato un Nuovo amore in Sardegna: è Marco Ferri, modello ed ex concorrente dell’Isola Dei Famosi. Ma soprattutto grande Amico di Francesco Monte. Giulia Salemi ha trovato un Nuovo Amore? Forse è ancora presto per dirlo, specialmente dopo la delusione profonda provata con Francesco Monte. Ma chi l’ha vista durante la sua recente vacanza in Sardegna scommette che fra lei e Marco Ferri qualcosa ...

Grande Fratello - Giulia Salemi e la vendetta piccante : Francesco Monte la scarica - con chi si mette lei : Archiviata la breve relazione con Francesco Monte, nata nella casa del Grande Fratello - in onda su Canale5 - l'ex gieffina Giulia Salemi, è volata in Sardegna per gli ultimi giorni d'estate. La bella italo-persiana è stata tuttavia avvistata in dolce compagnia in Costa Smeralda con un altro volto n

Francesco Monte - con Isabella la passione arde : album fotografico Usa : Francesco Monte, con la nuova fidanzata Isabella la passione brucia: album fotografico dall’America Francesco Monte è sempre più pazzo d’amore per Isabella De Candia, la modella che gli ha rapito il cuore e che gli ha fatto archiviare in fretta la precedente love story vissuta al fianco di Giulia Salemi. Nonostante i fan di quest’ultima, […] L'articolo Francesco Monte, con Isabella la passione arde: album fotografico Usa ...