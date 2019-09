Bologna | uccide la ex e invia un crudele sms alla madre | “Non la vedrai più”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Secondo la sorella della 32enne Atika Gharib, trovata carbonizzato mercoledì in un fienile nle bolognese, il 42enne marocchino M'hamed Chamek dopo il delitto avrebbetodella vittima uno sms in cui annunciava: " Non c'è già più, non lapiù". "Ha chiamato anche l'altra mia sorella e ha minacciato dire anche me" ha rivelato la donna.

