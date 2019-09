Anthony Bourdain Cucine Segrete | su laF le ultime puntate inedite

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il viaggio televisivo disi chiude con lecinquedi, realizzate prima che il popolare chef si togliesse la vita in un albergo francese proprio mentre stava registrando la 12esima, e fatalmente ultima, stagione del suo programma. Lecinquedi Parts Unknown saranno trasmesse da stasera, giovedì 5 settembre, in prima serata e in prima tv su laF, canale 135 di Sky., su laF lepubblicato su TVBlog.it 05 settembre 2019 20:58.

