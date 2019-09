Ventinove punti | il programma del governo giallo-rosso

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sono 29 ideldel nascente, sostenuto da Movimento 5 stelle e Partito democratico. Si va dalle clausole di salvaguardia Iva alla riforma dell’Irpef per tagliare le tasse, dal salario minimo a un green new deal e anche un no alle trivelle. C’è poi la riduzione die parlamentari collegata a una revisione della legge elettorale. Tra gli altrianche una legge sul conflitto d’interessi, la riforma della giustizia e dell’immigrazione.Il: l Presidente del Consiglio incaricato ha predisposto, sulla base degli indirizzi condivisi dal MoVimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali, le seguenti lineetiche, che andranno a costituire la politica generale deldella Repubblica per il prosieguo della XVIII legislatura. 1) Con riferimento alla legge di bilancio per il ...

