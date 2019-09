Palermo | si riapre il caso della scomparsa dei Maiorana | trovate due impronte digitali

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Un mistero che non ha trovato una soluzione in 12 anni: il 3 agosto del 2007 Antonio e Stefano, padre e figlio di 47 e 22 anni, sparirono senza lasciare alcuna traccia, se non la loro auto, una Smart, abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi a. Nessuno ha saputo più nulla di loro: per gli inquirenti si tratta di undi “lupara bianca”, un duplice assassinio di matrice mafiosa, in cui i cadaveri delle vittime sono stati fatti sparire. Ma la mancanza di prove relativamente a questa ipotesi ha impedito a lungo di fare luce su quanto accaduto. Nonostante tutti gli indizi portassero a due nomi, quelli del costruttore Francesco Paolo Alamia e dell'imprenditore Giuseppe di Maggio, entrambi ritenuti vicini a Cosa Nostra, il pm Roberto Tartaglia, che segue la vicenda da tempo, non aveva riscontrato elementi validi per continuare ...

