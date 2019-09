Ministri | la lista completa del Conte bis | 10 M5s | 9 Pd | uno Leu e un tecnico | le donne

Matteo Salvini - il durissimo commento sulla lista dei Ministri : "Ecco da dove arrivano" : "Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato". Commenta così Matteo Salvini, in una nota arrivata subito dopo la lista dei ministri comunicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la nuova f

Governo Conte 2 - ecco la lista dei Ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...

Governo Conte 2 - ecco la lista dei Ministri del nuovo esecutivo M5s-Pd : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Interno: Luciana Lamorgese Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà Economia: Roberto Gualtieri Infrastrutture: Paola De Micheli Sviluppo economico: Stefano Patuanelli Istruzione: Lorenzo Fioramonti Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Giustizia: ...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale con la lista Ministri. Fraccaro sottosegretario : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa» e la...