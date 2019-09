Fonte : ilpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lunedì laè diventato il primo paese a vietare l’uso di) per la fabbricazione dialimentari; il divieto entrerà in vigore nel luglio del 2020. Isono composti chimici utilizzati per rendere le superfici impermeabili

ilpost : La Danimarca ha vietato l’impiego di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei contenitori per il cibo -