Il thriller etnico di Egoyan delude

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Gian Paolo Serino «The Guest of Honour» parla di colpa (ma fiaccamente) da Venezia Regista 3 anni fa qui a Venezia con Remember, dove un gigantesco Christopher Plummer si ritrovava da anziano e affettuoso ebreo in preda all'Alzheimer, a pagare i crimini commessi quando era un giovane nazista in perfetta salute, con Guest of Honour, ieri in concorso, Atomcontinua nello scavare fra le abiezioni del passato per poter spiegare le espiazioni e le punizioni del presente. Nel caso in questione, però, un eccesso di psicologia applicato alcomplica i disvelamenti e finisce per disorientare lo spettatore: «È appunto unsu un ispettore sanitario che deve affrontare i propri demoni mentali mentre interagisce con la comunità multiculturale in cui vive» dice il regista; il che è una rispettabile dichiarazione d'intenti che però ha poco a che vedere con il centro ...