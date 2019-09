Us Open | Berrettini da favola | è nei quarti

VIDEO US Open 2019 : gli highlights del netto successo di Berrettini su Rublev : Matteo Berrettini schianta il lanciatissimo russo Andrey Rublev di questo periodo e conquista i quarti di finale agli US Open 2019. Il punteggio la dice lunga: 6/1 6/4 7/6. Il tennista romano ha davvero dominato la scena contro un rivale che, sostanzialmente, nulla ha potuto contro il nostro alfiere che ha gestito nel migliore dei modi ogni momento del match alternando potenza a slice che hanno messo in difficoltà il suo rivale. Tre set ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “E’ una cosa folle - è tutto davvero fantastico” : Matteo Berrettini è nei quarti di finale degli US Open 2019. Un’impresa storica del tennista romano, che riporta un italiano dopo 42 anni tra i migliori otto a New York. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in tre set sul russo Andrey Rublev. Queste le parole raccolte a caldo a fine partita: “E’ una cosa folle, penso che ci vorrà qualche ora per rendermi conto di quello che sono riuscito a fare oggi. Vedo nel mio box il ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini riporta l’Italia ai quarti di finale dopo 42 anni. Numeri e statistiche : Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il romano classe 1996, infatti, ha già compiuto qualcosa che nessuno è mai stato in grado di fare per i colori italiani, ovvero conquistare i quarti di finale degli US Open sui campi di Flushing Meadows (dove si gioca dal 1978). Qualcuno ha fatto meglio di lui, ovvero Corrado Barazzutti, in grado di raggiungere le semifinali nel 1977, ma a quei tempi si giocava ancora a Forest Hills, ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Berrettini ai quarti! Bencic elimina Osaka! Schwartzman batte Zverev : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

Il tennista Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open : Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto agli ottavi il russo Andrey Rublev in tre set, per 6-1, 6-3, 7-6.

US Open 2019 - quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in classifica? Best ranking per l’azzurro - è top20! E se andasse avanti…. : Signore e signori non svegliateci da questo sogno. Matteo Berrettini è il primo italiano, dopo 42 anni, a raggiungere i quarti di finale dello US Open di tennis a New York (Stati Uniti). Il romano, sconfiggendo il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo), si è guadagno l’accesso a questo turno, disputando una partita semplicemente perfetta. 7 ace, l’85% dei punti vinti con la prima di servizio e 36 colpi vincenti sono solo alcune delle ...

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open : Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto agli ottavi il russo Andrey Rublev in tre set, per 6-1, 6-3, 7-6.

US Open - Matteo Berrettini ai quarti 42 anni dopo Barazzutti : Matteo Berrettini ha scritto una pagina indimenticabile dello sport azzurro raggiungendo i quarti di finale degli US Open. L'ultimo e unico atleta italiano a riuscire in questa impresa nel quarto e ultimo torneo del Grande Slam, era stato Corrado Barazzutti nel 1977. Battuto in scioltezza Rublev, ora Berrettini attende il vincente della sfida tra Monfils e Andujar.\\Il tennista romano classe 1996 raggiunge per la prima volta in carriera i quarti ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini firma l’impresa - quarti di finale 42 anni dopo Barazzutti! Andrey Rublev battuto in tre set : A 23 anni e mezzo, Matteo Berrettini si regala la gioia più grande della sua carriera fino a questo momento. Il romano, con una prestazione di livello altissimo, disinnesca l’estro del russo Andrey Rublev, uno che di recente ha battuto Roger Federer (a Cincinnati) e Stefanos Tsitsipas (a Flushing Meadows), per 6-1 6-4 7-6(6), e vola ai quarti di finale degli US Open per la prima volta. Erano 42 anni che un nostro rappresentante non ...

US Open – Berrettini stende Rublev ed entra nella storia del tennis italiano : ai quarti di finale come Barazzutti! : Matteo Berrettini batte Andrey Rublev e accede ai quarti di finale degli US Open: l’azzurro proverà a bissare l’impresa di Barazzutti, ultimo azzurro ad arrivare in semifinale Matteo Berrettini non si ferma più! Il tennista azzurro, attuale numero 25 del mondo, stacca il pass per i quarti di finale degli US Open e proverà a mettercela tutta per seguire le orme di Corrado Barazzurri, ultimo italiano a raggiungere le semifinali dello Slam ...

US Open 2019 - chi affronterà Matteo Berrettini ai quarti di finale? Attesa per Monfils-Andujar : data - programma e orario : Matteo Berrettini scrive una pagina della storia del tennis italiano. A 42 anni di distanza un nostro rappresentante torna nei quarti di finale degli US Open, da quando nel 1977 ci riuscì Corrado Barazzutti. Il tennista romano schianta in tre set il russo Andrey Rublev e si regala l’approdo nei migliori otto sul cemento di New York, con il prossimo turno che appare tutt’altro che impossibile. Chi affronterà il 23enne italiano? Dalla ...

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 6-1 6-4 7-6(6) - il romano vola ai quarti di finale - impresa 42 anni dopo Barazzutti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) Si chiude qui, dunque, questa DIRETTA LIVE che ci ha regalato un’immensa gioia, davvero grande, perché Berrettini ha disinnescato uno dei giocatori più caldi del circuito in questo periodo! Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un felice proseguimento di serata! impresa veramente ...

Berrettini batte Rublev e vola ai quarti di finale degli Us Open : Matteo Berrettini batte il russo Andrej Rublev con il punteggio finale di 6-1-6-4 7-6 e conquista l'accesso ai quarti di finale dell'ultimo slam stagionale, gli Us Open. A New York, sul cemento di Flushing Meadows, il tennista italiano, testa di serie n°24 del tabellone, è riuscito a imporre fin da subito il suo ritmo e la profondità dei suoi colpi ha costretto l'avversario a commettere numerosi errori. ...

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 6-1 6-4 6-6 - recupero del russo - si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) 2-2, recupera Berrettini! Scambio in cui Rublev attacca di dritto, ma il romano riesce a trovarsi in situazione favorevole forzando l’errore a rete 1-2 Rublev, ritrova la prima Berrettini, ma il peggio è che il russo gli risponde vincente di dritto in lungolinea 1-1 Spinge Rublev con il dritto, ...