Strage in casa in Alabama | quattordicenne spara e uccide tutta la famiglia

Strage in casa in Alabama - 14enne stermina la famiglia. E’ polemica sulle armi da fuoco : Li ha uccisi con grande freddezza, uno per uno, inseguendoli di stanza in stanza, stermina ndo l'intera famiglia. Una Strage che sconvolge l'America, anche perche' a premere il grilletto di una pistola calibro 9, regolarmente detenuta nell'abitazione, e' stato un ragazzino di 14 anni. Teatro della carneficina il villaggio rurale di Elkmont, nel nord dell' Alabama , al confine con il Tennessee, non piu' di 500 anime. La sera di lunedi' al numero di ...

Bombola del gas va in fiamme - casalinga la lancia in strada dal secondo piano : rischiata la Strage : Una donna ha lanciato una Bombola dal secondo piano del balcone della propria casa, dopo essersi accorta che la stessa stava prendendo fuoco. E’ successo in via Metastasio, nel quartiere Margi, alla periferia di Gela. La casalinga, nel panico, ha pensato bene di lanciare la Bombola, la quale, ancora in fiamme, è finita sull’asfalto di via Paladino. Solo per un caso fortuito non è esplosa. Per fortuna, inoltre, in quel momento non ...