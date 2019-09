Škoda Scala Monte Carlo | la compatta ceca si scopre ancor più dinamica e attraente

Skoda Scala - La Monte Carlo è pronta al debutto : La Skoda ha diffuso nuovi dettagli sulla Scala Monte Carlo che debutterà al Salone di Francoforte. Questa versione, già apprezzata da tempo su altri modelli della Casa, sarà infatti estesa anche alla nuova hatchback e celebra i successi nelle competizioni. L'allestimento Monte Carlo sarà abbinato a tutte le motorizzazioni della gamma, ma i prezzi di listino non sono ancora noti. Nero lucido per personalizzate l'esterno. La Scala Monte Carlo ...

Skoda Scala - in futuro un super climatizzatore contro i sintomi dell’allergia – FOTO : Skoda Scala , la hatchback a cinque porte che la Casa ceca ha presentato a fine 2018 e valutata con il massimo dai voti da Euro NCAP (organizzazione europea che verifica il comportamento delle auto in caso di incidente attraverso appositi crash test), avrà un innovativo sistema di climatizzazione dell’abitacolo. Che farà un enorme favore a chi soffre di rinite allergica, alleviando i fastidiosi sintomi di tosse e raffreddore che ...

Skoda - Anche la Scala si arruola in polizia : Dopo la Kodiaq RS, Anche la Skoda Scala prende servizio. In Inghilterra la Casa boema ha presentato le versioni della compatta modificate per i servizi demergenza, una trasformazione che rende possibili tre diverse varianti di pubblico impiego: auto della polizia, dei vigili del fuoco, oppure automedica.Lampeggianti accesi. La dotazione extra prevede, tra gli altri accessori, luci di segnalazione a Led integrate nella mascherina, nel portellone ...