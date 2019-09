Fonte : forzazzurri

(Di martedì 3 settembre 2019)in, l’ edizione odierna de ‘Il’ anticipa la decisione dello staff medico dell’ Italia sull’ attaccante napoletanoin, ma per poche ore. Questo perché l’ attaccante napoletano ha subito unmuscolare nel corso della gara contro la Juventus. Il numero 24 azzurro, infatti, non è rientrato in campo dopo l’ intervallo, lasciando il posto al nuovo acquisto Hirving Lozano. A tal proposito l’ edizione odierna de ‘Il’ anticipa la decisione dello staff medico della selezione guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini, in merito all’subito dall’ attaccante di Frattamaggiore. Come riporta il quotidiano Campano, “Solo stamane i medici delladecideranno se portare a Yeravan, in Armenia,. Ma per il ...

sscnapoli : ?? @Lor_Insigne e #Meret convocati con l’Italia. Ecco gli altri azzurri convocati con le proprie nazionali ????… - ForzAzzurri1926 : #Insigne in #Nazionale, Il Mattino: Lorenzo torna a #Napoli per infortunio, salterà due sfide - Mariell47382870 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Infortunio per Insigne: Nazionale a rischio -