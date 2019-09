Guild Wars 2 | prima espansione gratuita con Path of Fire | la nuova storia | The Icebrood

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) L'ultima stagione dell'MMMORPG di2, intitolata "Living World" si arricchirà questo mese con un nuovo contenuto, TheSaga, esattamente a partire dal 17 settembre.TheSaga porterà con sé un nuovissimo arco narrativo e non solo: nel gioco saranno disponibili inoltre una varietà di nuove funzionalità, tra cui nuove creature e boss intorno a Grothmar Valley e Northern Shiverpeaks e molto altro.L'intera stagione saràper i giocatori che possiedono la secondaa pagamento diWar 2,ofe oltre a questo, ArenaNet ha anche annunciato che, d'ora in poi, la sua, Heart of Thorns, sarà inclusa come parte diofa titolo gratis. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

GamingToday4 : Guild Wars 2 ottiene un pezzo di contenuto gigante con la saga di Icebrood - GamingToday4 : La prossima stagione della storia di Guild Wars 2 The Icebrood Saga inizierà questo mese - rehlley : @RubiuhUke A mi no me molesta, de hecho yo agobio con Guild Wars 2 jsjsjs. -