Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Il problema delle, purtroppo, è sempre prioritario nel mondo della grande rete telematica. E colpisce qualsiasi settore, nessuno escluso. Uno dei più gettonati è, senza alcun dubbio, quello finanziario, da sempre molto attraente per gli italiani. Popolo avvezzo al risparmio. E di conseguenza, particolarmente attratto dall’idea di far fruttare i soldi faticosamente accantonati. Per alcuni rappresenta un’esigenza, magari per accrescere il reddito famigliare disponibile. Per altri, invece, costituisce solo un vizio, talvolta addirittura un gioco, per cercare in ogni modo di arricchirsi. In un contesto sociale come il nostro, quindi, il proliferarsi difinanziarie è all’ordine del giorno.online:Nelle scorse settimane, un caso salito alla ribalta nazionale riguarda, suo malgrado, il noto cantante romano Lorenzo ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Bufale Bitcoin sul web, Jovanotti ultima vittima - OptiMagazine : Bufale Bitcoin sul web, Jovanotti ultima vittima - paolocosso : Jovanotti e Bitcoin Billionaire #butac #bufale #web #news #weblife #conoscenza #consapevolezza #informati… -