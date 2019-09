Fonte : internazionale

(Di lunedì 2 settembre 2019) In Ghana arrivano i rifiuti elettronici provenienti da tutto il mondo. In queste discariche si nasconde un tesoro: i dati personali contenuti nel disco rigido dei computer. Grazie a questi dati, giovani del posto riescono a mettersi in contatto con gli ex proprietari sparsi tra Europa e America e a trascinarli in improbabili storie di amore e di passione per estorcergli denaro. Ama, una giovane madre, vuole unirsi ai tanti che vivono di truffe su internet, ma non sembra avere talento. One Dollar, invece, con i suoi falsi account social fa impazzire gli uomini: si innamorano della foto di una donna formosa e della sua voce in falsetto, e cadono nella sua trappola. Il mondo delle truffe online raccontato dai suoi protagonisti. In inglese e akan con sottotitoli in italiano. Anteprima italianaIngresso 3 euro Leggi