Lifeline | la nave Ong forza il divieto | sequestrata dalla GdF Matteo Salvini

Ong Lifeline : nave Eleonore forza il blocco navale italiano - Salvini : 'Rispettare la legge' : In attesa di capire come, eventualmente, si evolverà la politica sulle Ong del prossimo governo, si prosegue nel solco tracciato da Matteo Salvini e nell'applicazione del decreto sicurezza. È quanto si evince dall'ultimo episodio che ha riguardato una nave delle organizzazioni non governative che, nelle ultime ore, non ha rispettato il blocco navale italiano e ha forzosamente fatto ingresso nelle acque territoriali del Bel Paese. Protagonista ...

