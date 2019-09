Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj | non è scelta economica | il retroscena

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ildi, non è: ilIldi, non è: il. Era il 30 maggio quando l’ albanese, dal ritiro della propria Naziinale, annunciava: “Il mio tempo aè finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dire che mi trovo bene e non desidero più niente. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova che magari mi permetta di vincere qualcosa. Gli anni aper me sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno”. Ma ora, a distanza di quattro mesi le cose sembrano cambiate del tutto. Stando a quanto si apprende dalle pagine web de ...

MarcelloChirico : #ParmaJuve A Ronaldo annullano il gol per questo fuorigioco, con la VAR?? al Napoli concedono rigore per questa sim… - annatrieste : Comunque, se il buongiorno si vede dal mattino qua a Napoli non ci serve Icardi, qua a Napoli ci serve un cardiolog… - FlcCgilMilano : RT @ilfuturoe: Pasquale Fusco è morto di caldo e fatica mentre raccoglieva meloni. Lavorava per pochi euro l'ora, in nero, sveglio dalle tr… -