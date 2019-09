“È ufficiale” Reazione a catena | arriva la decisione che fa impazzire i fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) Bellissime notizie per tutti gli appassionati di, il programma della Rai condotto da Marco Liorni che ha fattotantissimi telespettatori. Stando a quanto riporta Fanpage.it il format non dovrebbe chiudere domenica 22 settembre, come invece era stato deciso dai nuovi palinsesti dell’emittente di stato. Il programma continuerà fino al 26 settembre e il prolungamento è legato al recupero di alcune puntate saltate.Soprattutto quelle che sono state cancellate per le dirette dedicate alla crisi di Governo. “è una bomba e non sente il peso del tempo. È coinvolgente, giocabile da casa. Ed è curato con amore dalle persone che lo seguono da dodici anni” aveva raccontato Marco Liorni a in una recente intervista, lasciandosi andare ai ricordi e soprattutto spiegando quale fosse la sua formula per un programma di così grande successo.“Mi sono ...

shibumisaur : sono io la ragazza di namjoon, non volevo dirlo perché avevo paura di una vostra presunta reazione, ma abbiamo deci… -