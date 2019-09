DAZN sbarca su Sky con tutta la serie A | quanto costa e cosa si potrà vedere

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019)raggiunge un accordo con Sky esulla piattaforma satellitare con il canale1 alla posizione 209, in mezzo agli altri canali sport della pay-tv. Le trasmissioni cominceranno ufficialmente il prossimo 20 settembre, in concomitanza con la terza giornata di campionato, e saranno visibili ai clienti Sky che acquistino il ticket– al costo di 7,99 euro, senza vincoli e con i primi tre mesi pagati da Sky – oppure inglobato nel pacchetto Sky per i clienti Sport + Calcio da più di tre anni. Il canale trasmetterà le tre partite diA di cuidetiene i diritti, due partite diB a settimana e una selezione di contenuti tra le altre esclusive della piattaforma di Perform Group, come la NFL, la MLB, la Liga spagnola e così via. Sarà disponibile soltanto in versione HD, quindi non sarà accessibile a chi ha ancora un decoder non compatibile. Sebbenefosse già ...

