Una Vita | spoiler | San Emeterio in pericolo a causa di Felipe | Ramon e Antonito distanti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Sono sempre più travolgenti le trame dello sceneggiato Unanato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli potranno vedere la settimana prossima, l’ispettore Mauro Sane l’avvocatoAlvarez Hermoso correranno un grosso, mentre saranno intenti a scoprire dove è finita Marcia.Palacios entreranno in conflitto come già accaduto altre volte in passato, ma questa volta adelle loro rispettive mogli Carmen e Lolita. Purtroppo la situazione sarà abbastanza complicata, poiché padre e figlio non si rivolgeranno nemmeno la parola. Carmen e Lolita ingannano Susana,e Mauro si mettono nei guai Nella puntata iberica andata in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE venerdì 30 agosto 2019, Lolita e Carmen sono state rimproverate da Fabiana. In particolare, la domestica ha messo al corrente le due ...

lxznr : GP di Spa, polaroid della mia vita. Per Antoine Hubert purtroppo e un incidente così simile al mio. Ma anche… - antoniospadaro : Le 4 linee proposte da @mauromagatti su cui un’agenda di #governo potrebbe essere scritta a patto che in #Pd e #M5S… - Pontifex_it : Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa capire che in Paradiso non c’è il “numero chiuso”, ma per andarci bisogna attraversa… -