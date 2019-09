Le esplosioni di Stromboli penalizzano il turismo delle isole Eolie | i dati di un’estate

Stromboli - nuove esplosioni e colate di lava : Protezione Civile alza il livello d’allarme ad arancione : Non si ferma l’attività vulcanica dello Stromboli dopo la potente eruzione che ha scosso l’isola dell’arcipelago siciliano delle Eolie mercoledì scorso. Nella notte è stata registrata una nuova sequenza di esplosioni intorno alle 22.45 seguita poi da una colata lavica che, dal pendio ripido della Sciara del Fuoco, ha raggiunto all’alba la costa fino al mare, senza causare feriti o danni. Una pioggia di cenere e sabbia si è abbattuta invece ...

Lo Stromboli fa paura - 3 esplosioni in 2 giorni e si temono possibili tsunami : il 28 agosto è stato registrato un maremoto - i dati del mareogramma [FOTO] : Fa paura adesso il Vulcano Stromboli, “Iddu” lo chiamano, come uno di famiglia, che in queste ore sta facendo parecchio parlare di sé. Quattro esplosioni negli ultimi due mesi, le ultime tre verificatesi tra il 28 e il 29 agosto. Non solo: il 28 agosto è avvenuto anche un piccolo tsunami, un maremoto registrato “in modo chiaro dalla stazione della RMN (Rete Mareografica Nazionale – https://www.mareografico.it/) di ...

Eruzione a Stromboli - nuove esplosioni : torna la paura sull'isola. FOTO : Eruzione a Stromboli, nuove esplosioni: torna la paura sull'isola. FOTO La replica dei fenomeni sta cominciando a destare preoccupazione anche tra chi è abituato a convivere col vulcano. Secondo la sala operativa della Protezione Civile regionale, non si segnalano danni e la situazione viene definita "sotto ...

Stromboli scatenato : nuove esplosioni e colata lavica nella notte : Dopo la violenta esplosione diurna di Mercoledì, lo Stromboli sta continuando la sua intensa fase eruttiva: dalla tarda serata di ieri si sono registrate nuove esplosioni con fuoriuscita di cenere,...

Nuove esplosioni a Stromboli - cinque persone rischiavano di affondare : salvati dai soccorsi [FOTO] : Si è attivata nuovamente la macchina del soccorso per la forte attività effusiva del vulcano dell’Isola di Stromboli ricominciata nella mattinata del 28 agosto, e tuttora in atto. Assieme ai Vigili del fuoco di terra e di mare sono coinvolte anche le altre Forze (Guardia Costiera, Carabinieri, ecc.) attivate immediatamente dopo l’importante e necessaria riunione anche in videoconferenza tenutasi in Prefettura (dove ha fatto parte anche il ...

Notte di paura a Stromboli - due nuove esplosioni : l’attività del vulcano è medio alta - coltre di cenere sull’isola e turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Notte di paura a Stromboli, dove ieri poco prima delle 23:00 si sono verificate due nuove esplosioni, dopo quella del 28 agosto che ha fatto impaurire molti turisti. Secondo alcune testimonianze l’attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri. Sull’isola si sono depositati una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico. In questo momento a Stromboli ci sono circa 3 mila turisti; meno ...

Stromboli - paura nella notte : nuove esplosioni vulcaniche coprono di cenere le case : notte di paura a Stromboli dove una serie di nuove grandi esplosioni vulcaniche hanno ricoperto edifici ed abitazioni di cenere e altro materiale lavico. Secondo l'Osservatorio etneo dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, contestualmente è stato osservato un aumento dell'ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla sequenza esplosiva.Continua a leggere

Le esplosioni dello Stromboli e gli tsunami che possono generare : Si risveglia lo Stromboli. Le reti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato alle 12.17 una esplosione di forte intensità nell'area centro-meridionale della terrazza craterica del vulcano. I materiali sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la Sciara del fuoco rotolando sino a raggiungere la linea di costa. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che ...

Stromboli : nuova eruzione con forti esplosioni : Sullo Stromboli, intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, si è verificata una forte esplosione con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Secondo alcuni testimoni l'eruzione di oggi sarebbe più intensa di quella dello scorso 3 luglio, che provocò anche una vittima.L'eruzione è stata preceduta da un forte boato. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma è scoppiato un incendio sulla zona ...

Lo Stromboli torna a farsi sentire - due forti esplosioni : Stromboli torna a farsi sentire, due forti esplosioni. Lettini da mare completamente ricoperti da lapilli neri e polveri vulcaniche

Stromboli in apparente instabilità - INGV : “non escluse altre violente esplosioni” : In un nuovo video pubblicato sul sito dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il dottor Eugenio Privitera, Direttore dell'Osservatorio Etneo, ha descritto lo stato di apparente insabilità in cui è entrato lo Stromboli in seguito all'esplosione dello scorso 3 luglio. altre violente esplosioni potrebbero verificarsi in futuro, ma al momento non sono prevedibili. Da non sottovalutare anche il rischio tsunami.Continua a leggere