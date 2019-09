Il Papa in ritardo per l' Angelus | Sono rimasto chiusto in ascensore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Giuseppe AloisiFrancesco chiuso in. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso pontefice argentino. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco Può succedere anche aldi rimanere chiuso in. Questa mattina, prima del consuetodomenicale, Jorge Mario Bergoglio è stato costretto ad attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Lo stesso pontefice della Chiesa cattolica ha raccontato l'accaduto. Quando si è affacciato per parlare ai fedeli presenti in piazza San Pietro, infatti, il Santo Padre ha narrato di come l'impianto si sia arrestato per quasi mezz'ora. Il pontefice argentino si trovava all'interno del mezzo. Poi, però, è arrivata la riparazione da parte dei pompieri. E tutto si è risolto per il meglio, consentendo all'argentino di partecipare alla celebrazione. Come riportato dall'Adnkronos, Jorge Mario Bergoglio ha optato per scusarsi ...

