VIDEO Koulibaly | autogol pazzesco in Juventus-Napoli 4-3 | partenopei condannati nel

VIDEO – Francia - Koulibaly torna nel suo quartiere d’origine : accoglienza da brividi! Donne e bambini con la maglia del Napoli : Koulibaly ritorna nel quartiere d’origine Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly si sta godendo un po’ di vacanze dopo essere arivato in finale di Coppa d’Africa con il suo Senegal. Kalidou è tornato a Kellerman, suo quartiere natale in Francia dove è stato accolto da una folla di tifosi in festa per il suo ritorno. Di seguito il VIDEO Leggi anche Napoli-Pépé, Gazzetta: “Spuntano due ostacoli, ma in casa c’è un ...