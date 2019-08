Usava la chiesa di un ospedale come base di spaccio Arrestato 57enne

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) Unaall'interno di unutilizzatadida un pusher. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Monteverde nel corso di mirati servizi antidroga effettuati all'interno del nosocomio. Gli agenti, in particolare, anche grazie alle segnalazioni ricevute dai familiari dei degenti e dallo stesso personale sanitario, dopo aver notato ilgravitare intorno al Padiglione al cui interno si trova la, ha iniziato a seguirne gli spostamenti. I sospetti degli agenti del commissariato diretto da Maria Chiaromonte si sono concretizzati quando hanno sorpreso R.P.F. che in prossimità dell'uscita - in via Circonvallazione Gianicolense - cedeva ad una donna una dose di eroina, dopo aver ricevuto la somma di 20 euro.pere detenzione di sostanze stupefacenti per l'uomo, con numerosi precedenti di ...

