Salvini tradito da Francesca Verdini con un tentatore di Temptation | la verità

Matteo Salvini - tradito da Francesca Verdini con un tentatore di Temptation Island? Forse una fake news : Non solo la confusione dettata dalla crisi di governo: Matteo Salvini si sarebbe portato il lavoro anche a casa, tra le lenzuola. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani e settimanali, infatti, il leader della Lega avrebbe interrotto la relazione con la fidanzata Francesca Verdini, figlia dell'ex parlamentare Denis. Si tratta ancora di voci di corridoio, di pettegolezzi da cronaca rosa, ma pare che la notizia possa trovare l'ufficialità ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Salvini è un traditore, è il primo a non volere il voto. Sta prendendo per il c… il mondo intero, parliamoci chiaro. Altrimenti non darebbe la sua disponibilità a tornare al Governo con i grillini. Come succede a tutti i traditori si ritrova adesso in mezzo a una strada”. Non risparmia le critiche al leader della Lega, Gianfranco Miccichè, coordinatore di ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ (3) : (AdnKronos) – “Come posso riconoscerlo come leader della coalizione – dice ancora Miccichè – Una coalizione che cerca di distruggere giorno dopo giorno? Che esce da Mattarella e dice che sarebbe disposto a tornare con il M5S? Come è possibile una cosa del genere? C’è un tale livello di impazzimento…” e dice che “la sola proposta Cinque stelle con il Pd e persino Leu fa sorridere, questi sono capaci ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ (2) : (AdnKronos) – “Come succede ai traditori ora Matteo Salvini si trova di nuovo in mezzo a una strada e sta disperatamente cercando di recuperare il rapporto con l’altro pezzo di società che gli è molto lontana, cioè con i Cinque stelle. Ancora non parla di centrodestra”. E aggiunge: “Quando al Quirinale è uscito dall’incontro con Mattarella, perché Salvini non ha dichiarato di volere provare a fare un Governo ...

Luigi Di Maio - l'ultima telefonata a Matteo Salvini : "Mi hai tradito" : "Invece di dire che ha il telefono acceso, lo usasse", dice Stefano Buffagni riferendosi a Matteo Salvini. In realtà poi una telefonata tra Luigi Di Maio e il leader della Lega c'è stata. Il 7 agosto. Dopodiché è calato il gelo. Quel giorno, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, il leader

Elisabetta Trenta contro Salvini : "Mai più con la Lega - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta, è pronto a rifarlo". Detta la linea, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in una intervista a La Stampa in cui spiega che la "politica dei porti chiusi e dei muri che non funziona, serve semmai più Europa". "Ci sono ancora così tant

"Mai più con lui - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : Trenta contro Salvini : Il ministro della Difesa Trenta (M5s): "Ho assoluta fiducia nel Presidente Mattarella e nella capacità di negoziazione del...

Matteo Salvini fregato - Renato Farina : mossa dopo mossa - ecco chi lo ha tradito : L' errore di Salvini, a cui sta cercando di rimediare, usando identica machiavellica moneta, è di essersi fidato degli avversari. Ora prova anche lui a far finta di non aver sfiduciato sul serio il governo. Forse la sua mozione era solo un pizzicotto per svegliarlo, un gavettone goliardico sulla tes