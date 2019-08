“Non esiste un solo gene gay” | l’orientamento sessuale è dovuto a migliaia di varianti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Nonungay, semmai ne esistono diversi. Anzi,. Andrea Ganna, ricercatore italiano del Broad Institute di Harvard, ha voluto fare delle precisioni in merito alle notizie pubblicate nei giorni scorsi. Questo perché potrebbe addirittura risultare pericoloso dire che nonun «gay», in quanto si aprirebbe la strada a quanti sostengono chel’ambiente condiziona. «Non è corretto dire che nonungay. Semmai, il titolo esatto è:un. Ci sono moltissime, e noi ne abbiamo isolate cinque, ma sono! Il contributotico, nella definizione dell’omosessualità, è pari a un terzo o un quarto». Andrea Ganna, 33enne di Varese, è stato coordinatore e principale autore della ricerca appena pubblicata su Science, con la quale sono state messe in relazione ledel Dna con ...

