Dorian diventa di categoria 4. Trump : “Sarà devastante” : Miami, 31 ago. (AdnKronos) – L’uragano che si sta dirigendo verso le coste della Florida è diventa to di categoria 4 e, secondo il presidente americano Donald Trump , sarà “molto devastante”. In un aggiornamento diramato nella notte, il National Hurricane Center ha definito Dorian “un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso”, con venti fino a 215 chilometri all’ora. Secondo le previsioni, ...

Usa - l’Uragano Dorian diventa sempre più potente : stato d’emergenza in Florida e Georgia - “preparatevi a evacuare” : Massima allerta negli Usa dove l‘uragano Dorian avanza, aumentando la propria potenza potrebbe abbattersi sulla Florida ancora più duramente di quanto si pensasse inizialmente. Con venti oltre i 154 chilometri all’ora, ad oggi è il più forte Uragano atlantico di questa stagione: l’allerta è talmente elevata da convincere il governatore Ron DeSantis ad espandere lo stato d’emergenza in tutto lo stato e non solo nelle 26 ...