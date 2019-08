Svelato un altro titolo inedito di Rihanna | Whip It feat Megan Thee Stallion

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Continuano a spuntare titoli di nuovi brani di Riri, in attesa che il nuovo album di inediti abbia une una data d'uscita: l'ultimodia fare la sua comparsa in un database per i diritti d'autore èIt, registrato su SESAC come una partnership con. Rapper in grande ascesa, molti la conosceranno per Hot Girl Summer, la collaborazione con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign che ha scalato la classifica Hot 100 di Billboard arrivando ad un passo dalla top10. Iluring condovrebbe avere un registro reggae, visto che questo è lo stile musicale del nuovo album della popstar, come ha confermato lei stessa nei pochi dettagli fatti trapelare sul progetto. Di recenteaveva registrato ildi unbrano, Private Loving, ma al momento non ha annunciato alcun singolo apripista per il successore di ANTI, che risale ormai al ...

