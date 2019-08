Migranti | sulla nave Mare Jonio è emergenza | “Non abbiamo più acqua” Casi di scabbia a

Migranti : appello Mediterranea - 'Non abbiamo più acqua sulla nave' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - “Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo di nave Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancan

Migranti : quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - quindici Migranti dell'Open Arms sono stati trasferiti poco fa dall'Hotspot di Pozzallo e imbarcati sulla nave militare spagnola Audaz. A confermarlo all'Adnkronos è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Migranti : quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – quindici Migranti dell’Open Arms sono stati trasferiti poco fa dall’Hotspot di Pozzallo e imbarcati sulla nave militare spagnola Audaz. A confermarlo all’Adnkronos è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.L'articolo Migranti: quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz sembra essere il primo su CalcioWeb.

Stefano Buffagni - svolta sulla crisi : "Non chiudiamo la porta alla Lega. Migranti? Non ci rimangiamo niente" : "Le porte per la Lega devono restare aperte": Stefano Buffagni, sottosegretario ed esponente del Movimento 5 Stelle tra i più vicini a Luigi Di Maio, intervistato ad Agorà Estate su Raitre riapre il fronte della crisi. "A noi interessa al primo posto l'interesse dei cittadini, al secondo tenere stra

Cresce la tensione sulla Ocean Viking : attende un porto da 12 giorni con 356 Migranti a bordo : L'Ong Sos Mediterranee: devono essere portati in un luogo sicuro al più presto possibile. La Open Arms diretta a porto Empedocle

Open Arms - prima notte sulla terra ferma per i Migranti : Alle 23,35 di ieri si e' conclusa l'odissea della Open Arms. Poco prima della fine del 19mo giorno di stasi davanti Lampedusa

I Migranti sulla Open Arms sono sbarcati a Lampedusa : La procura di Agrigento ha disposto il sequestro e l'evacuazione della nave, dopo 19 giorni con decine di persone a bordo

**Migranti : scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell'attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.

**Migranti : scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell’attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma. L'articolo **Migranti: scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Migranti : scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell’attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.L'articolo **Migranti: scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Migranti : scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell’attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.L'articolo **Migranti: scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Procuratore Agrigento potrebbe salire sulla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in volo per Lampedusa, potrebbe salire al suo arrivo sull'isola, sulla nave Open Arms. Prima di partire da Argigento ha fatto sapere che raggiunge l'ìisola per "riportare la calma" dopo che nove Migranti si sono gettati i

Open Arms - diciottesima notte a bordo per 107 Migranti. In 356 sulla Ocean Viking - in mare aperto da dieci giorni : diciottesima notte a bordo della Open Arms per i 107 migranti rimasti a bordo della nave spagnola. Ancora incerto il luogo dove sbarcheranno. Domenica sera, dopo che la ong ha rifiutato l’offerta del premier spagnolo Pedro Sanchez di attraccare nel porto di Algeciras, distante circa sei giorni di navigazione da Lampedusa, dalla Spagna è arrivata una nuova proposta: un porto delle Baleari, a Palma di Maiorca o a Minorca, più vicino rispetto ...

Migranti : diciottesima notte sulla Open Arms - tensione sulla nave con 107 naufraghi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – diciottesima notte sulla nave Open Arms per i 107 Migranti a bordo della imbarcazione della ong spagnola e la tensione aumenta. Ieri sera, dalla Spagna, è arrivata la proposta di fare attraccare la nave in un porto delle Baleari, più vicino rispetto a quello indicato ieri pomeriggio. Ma al momento non si conosce ancora la scelta della ong. Ieri in quattro si sono gettati dalla nave per raggiungere la ...