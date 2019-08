Un incidente | due famiglie e tanti tradimenti dietro l' angolo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Jeffrey Archer Il trillo del telefono sveglia Harry da un sogno. E inizia un incubo di Jeffrey Archer Harry Clifton fu svegliato dal trillo del telefono. Era nel bel mezzo di un sogno, ma non ricordava di cosa si trattasse. Forse quel suono metallico insistente faceva semplicemente parte del suo sogno. Si girò con riluttanza e sbarrò gli occhi davanti alle lancette fosforescenti della sveglia che aveva sul comodino: 6.43. Sorrise. Una sola persona avrebbe avuto l'ardire di chiamare a quell'ora del mattino. Prese in mano il telefono e mormorò, con voce esageratamente assonnata: «Buongiorno, cara». La risposta non fu immediata e, per un istante, Harry si chiese se per caso il centralinista dell'albergo non avesse passato la telefonata alla camera sbagliata. Stava per posare la cornetta, quando udì un singhiozzo. «Sei tu, Emma?» «Sì» fu la risposta. «Che succede?» chiese, cercando di ...

