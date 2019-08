Studentessa di 17 anni uccisa a coltellate | confessa un coetaneo | “Sono stato io”

Sei una Studentessa di 18 anni a Bologna : Sei una studentessa di 18 anni a Bologna È il 2 agosto 1980 e tu sei una ragazza, hai compiuto da poco diciotto anni, indossi un vestito a righe blu e zeppe di tela che in quel periodo vanno di moda. Hai passato la maturità, sei andata a Bologna per vedere l’università che frequenterai, hai dormito a casa di un’amica e ora stai tornando a casa. Non esistono le macchinette automatiche e devi fare la fila in biglietteria, così per sicurezza ...

La ricerca va male - Studentessa di 19 anni si lancia da un aereo : muore durante il viaggio di ritorno dallo stage : Aveva lavorato a lungo per quella ricerca ma, alla fine, non aveva raggiunto i risultati sperati. E, presa dallo sconforto, nel viaggio di ritorno a casa dallo stage in Madagascar, ha forzato l’apertura del piccolo aereo da turismo su cui viaggiava e si è lanciata di sotto, nel vuoto. Così è morta a 19 anni Alana Cutland, una studentessa inglese dell’università di Cambridge che era andata nell’isola africana per un tirocinio, ...