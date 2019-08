No wash movement | quando lavarsi poco fa bene alla salute e all’ambiente

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) No. Molti penseranno che sia una delle classiche pratiche diffuse su Internet da qualche scienziato improvvisato, ma, in realtà, è diffusa da fine del 1800, consigliata da tutti gli esperti per preservare sia l’ambiente che il proprio organismo da troppi “attacchi” esterni. Molte persone credono che, lavandosi spesso, ci si preservi da batteri nocivi per lae che, addirittura, si eviti il rischio di contrarre infezioni: in realtà, il noè una tendenza che consiste nelil meno possibile, così da non consumare troppa acqua ed evitare l’eccessivo utilizzo dei prodotti detergenti, che molte volte sono il risultato di sostanze chimiche aggressive e complesse da smaltire. Non solo questa tendenza, dunque, eviterebbe l'”ammalarsi” di organismo e ambiente, ma addirittura, porterebbe deifici ad entrambi. Basti ...