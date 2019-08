Jessi Combs - Addio alla donna più veloce del mondo

Jessi Combs - la pilota più veloce del mondo è morta in un terribile incidente : aveva raggiunto in auto i 767 km/h : La pilota automobilistica Jessi Combs, 39 anni, considerata ‘la donna piu’ veloce del mondo su quattro ruote‘ dopo aver stabilito un record di 767 km/h nel 2016, e’ morta ieri pomeriggio in un incidente mentre tentava di migliorare il suo record, schiantandosi nel deserto di Alvord, nell’Oregon. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Harney, Oregon, dove la donna stava provando la North American Eagle, una ...

