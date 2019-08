Apple invia gli inviti per l' evento del 10 settembre | in arrivo i nuovi iPhone

Fonte : repubblica

(Di giovedì 29 agosto 2019) Appuntamento a Cupertino. Stando alle indiscrezioni, è previsto il lancio di una versione nuova del più economicoXr e due "pro" che fungeranno da aggiornamento agliXs e Xs Max

