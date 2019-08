Uomini e Donne Over | Noel Formica scrive una dedica a Stefano?

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 28 agosto 2019)del Tronoromantica sui social: c’entraTorrese?Torrese e, circa un mese fa in un’intervista rilasciata aMagazine, hanno annunciato di aver deciso di iniziare a frequentarsi non più come semplici amici, scoprendo di avere un feeling davvero molto forte. Ma come starà andando questo loro rapporto? Al momento non è dato saperlo, ma l’ultimo post scritto dadisu instagram non ha lasciato molti dubbi in merito. Cosa ha scritto? La dama del popolare dating show ha scritto sul social fotografico: “Sei come un’onda che ribatte e sbatte dentro di me, mi hai già portato a largo dove un appiglio non c’è…” Un post che molti fan hanno interpretato come una vera e propriaromantica aTorrese, il quale potrebbe essere riuscito a farle perdere ...

trash_italiano : Non capisco perché dopo Temptation e Temptation Vip, non abbiano ancora fatto Temptation Fitvia: tre tronisti appen… - amnestyitalia : #Myanmar: a 2 anni dalla violenta e atroce campagna militare che costrinse l'esodo di 740.000 donne, uomini e bambi… - uominiedonne : Si chiama Sara, viene da Modena, ha quasi 22 anni e lavora come barista ?? Conosciamo meglio la nuova tronista di… -