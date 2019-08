Taranto | muore di cancro a 15 anni promessa del calcio | Un altro pezzo di futuro

Taranto - muore a 15 anni di leucemia. Alessio Romanazzi era una promessa del calcio : Alessio Romanazzi , 15 anni appena compiuti, da due anni combatteva contro la leucemia. A nove anni aveva perso la madre e da allora viveva in una casa famiglia. Ancora una giovanissima vittima a Taranto : a perdere la vita a causa di una leucemia Alessio Romanazzi , 15 anni appena compiuti e da due alle prese con la malattia. Come racconta Repubblica Bari, il giovane aveva perso la madre a soli nove anni e insieme al fratello gemello aveva ...

Tromba d'aria a Taranto : muore operaio ex Ilva : Emanuela Carucci L'uomo si trovava all'interno di una gru che per le forti raffiche di vento è stata sbalzata in mare Una violenta Tromba d'aria si è abbattuta poco fa su Taranto. A causa delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva) stata abbattuta ed è caduta in mare. L'operaio che era sulla gru è stato sbalzato in acqua e, secondo le prime fonti pare che sia ...